بدء تطبيق #منع_العمل_تحت_اشعة_الشمس خلال وقت الذروة

صحيفة الخليج الالكترونية ينطلق اليوم (السبت) ولمدة ثلاثة أشهر سريان قرار وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بحظر العمل تحت أشعة الشمس. وسيجرى تطبيق هذا القرار على جمیع المنشآت من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الـ3 مساءً. وكانت قد أعلنت وزارة العمل أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

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