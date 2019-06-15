بالصور.. أستمرار فعاليات سباق بن كردوس للهجن الرابع بتريم بحضرموت

أستمرت عصر أمس الجمعة بمديرية تريم بوادي حضرموت فعاليات اليوم الثاني لسباق بن كردوس الرابع للهجن ، للعام 1440هـ - 2019 ، والذي تنظمه مؤسسة بن كردوس للتنمية وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق بن كردوس الرابع للهجن بتريم ، والذي يحمل شعار "جميعُنا أبناء مدينة واحدة " .

واُسدل ستار فعاليات سباق اليوم الثاني على مضمار منطقة عيديد بالساقية النجدية لثانوية تريم للبنين بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبأِشراف عقال وأعيان مقادمة مدينة تريم وبرعاية إعلامية من شركة سما ميديا للإعلام .

وأنفردت فعاليات اليوم الثاني من سباق بن كردوس الرابع للهجن بلوحة بشرية عظيمة شارك في رسمِها عشرات المئات من الحضور الذين توافدوا من جميع حواري ومناطق مديرية تريم الغناء ، الذين ظلّلوا بأجسادهم المتحدية لحرارة شمس الصيف العاتية لإيصال رسالة سلامٍ وشغف لهذه الحدث المهم من هو هؤلاء البسطاء الأنقياء ، ومن جانب آخر شهد ميدان السباق بالتنافس الشيق والمثير بين الهجن مما عكس حالة الجدية وأهمية إنتزاع الفوز من قبل المتسابقين ، الذين أثبتوا من خلال تنافسهم حبهم وتعلّقهم الشديد وفخرهم برياضة الهجن الحضرمي ، و إيمانا صادقاً منهم بأهمية المهرجان ومكانته الرفيعة على مستوى وادي حضرموت وتفاخر حامل اللقب باحرازة المركز الأول بين أوساط الأهالي في مناطق وادي حضرموت .

وفي يومه الثاني أكد الشيخ عبيد صالح بن كردوس التميمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بن كردوس للتنمية بأن استمرار فعاليات سباق الهجن يؤكد تأكيداً قاطعاً منا ومن الحضور والمتسابقين على أهمية أحياء هذا الموروث الثقافي ، مشيراً بأن اليوم الثاني أيضا قد حقق ما حققه اليوم الأول وأكثر من نجاحاً استثنائياً وحضوراً لافتاً على كافة المستويات .

وقال المنسق العام لسباق بن كردوس للهجن الرابع بتريم الأخ / كرامة عبيد بريك إن فعاليات اليوم الثاني من السباق انطلقت منذ الرابعة عصراً أيضا كاليوم الأول ، و بشكل تنظيمي أكبر بسبب تضاعف الحضور في اليوم الثاني بشكل كبير لحضور فعاليات المهرجان والسباق ، موضحاً أن أجواء التنافس في اليوم الثاني كانت شديدة للهجن ، وشهد اليوم الثاني تقارب كبير في النتائج ومستويات متقدمة و أخلاق مميزة من قبل المتنافسين ، لافتاً بأنه تم تقسيم الجمال في يومه الثاني إلى خمس مجموعات حسب القرعة وهي ( فئة ما دون سن الفطر ) بإجمالي عدد 63 جمل ، حيث يتم من خلالها التنافس في كل مجموعة واختيار الثلاثة المراكز من كلِّ مجموعة من الخمس مجموعات لتتنافس فيما بينها في سباق أخير وسادس لتحديد الفائزين بالثلاث المراكز بشكل نهائي .

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وعن نتائج الجولة السادسة في اليوم الثاني فقد حصدت المراكز الثلاث الأولى بالشكل التالي :

المركز الأول : ( القناص ) المالك - حسني مبارك نصيب / الجائزة : سيارة مقدمة من مؤسسة بن كردوس للتنمية .

المركز الثاني : ( القصف ) للمالك - هداف سالم الشتوي / الجائزة : سيارة مقدمة من مؤسسة بن كردوس للتنمية.

المركز الثالث : ( السويدي ) للمالك - أديب سعد مصيباح / الجائزة : دراجة مقدمة من مؤسسة بن كردوس للتنمية .