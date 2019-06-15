ألمانيا تمنح العالم المصري هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

قررت الدولة الألمانية منح الدكتور المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى رسميا تقديرًا لإنجازاته.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى حفل التكريم.

وأعرب السيد خالد طه، القنصل العام المصرى فى فرانكفورت، عن عميق سعادته لنيل الدكتور هانى عازر الوسام الأعلى فى ألمانيا، وهو الأمر الذى من شأنه تكريم الجالية المصرية بأكملها فى ألمانيا.

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وتقلد الدكتور المهندس المصرى العالمى هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقد قام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.

جاء التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان، حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هانى عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ان استعرض فى كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة فى ألمانيا وبخاصة إسهاماته فى العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.