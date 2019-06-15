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إعلام: قوات التحالف في اليمن تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

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وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطار أبها السعودي يوم الأربعاء والذي قالت السلطات إنه أدى إلى إصابة 26 شخصا.

الجيش اليمني اليمن

© AP Photo / Hani Mohammed

وقال متحدث باسم التحالف يوم الجمعة إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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