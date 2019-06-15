اندلاع حريق في شركة للكبريت شمال العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت 15 حزيران/يونيو، بإن حريق اندلع داخل مقر شركة "كبريت المشراق"، في جنوبي مركز نينوى، شمالي البلاد.

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وعلمنا من مصادر أمنية، ومحلية، أن الحريق نشب داخل مقر شركة كبريت المشراق، الكائنة في ناحية القيارة، جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي بغداد، بالقرب من محطة الكهرباء.

وهناك مخاوف حول كارثة محتملة حال وصول النيران إلى مواد الكبريت التي يحتويها معمل الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية.

وشهدت محافظة نينوى، حرائق عديدة، أغلبها استهدفت حقول القمح والشعير، منذ الشهر الماضي، وبشكل مستمر.