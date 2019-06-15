اندلاع حريق في شركة للكبريت شمال العراق

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أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت 15 حزيران/يونيو، بإن حريق اندلع داخل مقر شركة "كبريت المشراق"، في جنوبي مركز نينوى، شمالي البلاد.
© Sputnik . Sergey Kuznecov
وهناك مخاوف حول كارثة محتملة حال وصول النيران إلى مواد الكبريت التي يحتويها معمل الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية.
وشهدت محافظة نينوى، حرائق عديدة، أغلبها استهدفت حقول القمح والشعير، منذ الشهر الماضي، وبشكل مستمر.
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