صاروخ يستهدف وسط العاصمة بغداد

وأوضحت الخلية في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، منتصف الليل، أن صاروخ نوع "كاتيوشا" سقط على دار مدني في منطقة الجادرية، وسط بغداد، ولا توجد خسائر بشرية.

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وفي الوقت نفسه، سقطت ثلاث قذائف هاون، على قاعدة بلد الجوية التي تبعد 64 كلم شمال عن العاصمة بغداد.

وحسب بيان للخلية، أن القذائف أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بلد الجوية، توجد بها القوات الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ضد الإرهاب، بمحافظة صلاح الدين، وهي من القواعد الستراتيجية المهمة والتي كان لها الدور البارز في عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة "داعش" الإرهابي.

وشهدت العاصمة العراقية، بغداد، يوم أمس تفجيران بواسطة عبوتين ناسفتين، استهدفا ساحة الوثبة، ومنطقة الشعلة، ولم تعلن الجهات المعنية عن حصيلة بالضحايا أو مزيد من التفاصيل.