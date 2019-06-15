دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Game Builder لعبة فيديو جديدة من قوقل تتيح بناء بيئة لعب خاصة ومشاركتها مع الأصدقاء

أطلقت قوقل اليوم لعبة Game Builder لمحبي ألعاب الفيديو المسلية والبسيطة وكما هو واضح من تسميتها فهي لعبة فيديو تتيح بناء بيئة لعب خاصة بتصميم بسيط وفقاُ لرغبات اللاعب بأسلوب MineCraft، حيث يستطيع اللاعب الاستماع ببناء لعبته الخاصة مع توفر إمكانية مشاركتها مع الأصدقاء والاستمتاع باللعب الجماعي.

تقوم فكرة اللعبة على سحب وإسقاط شخصيات داخل حقل اللعب للبدء ببناء بيئة تناسب أسلوب ورغبة اللاعب بالتوافق مع المجسمات والأدوات المتوفرة، حيث يمكن ترتيب آلية التفاعل بين العناصر المضافة عبر إصافة أوامر مخصصة لكل عنصر بصندوق أوامر معد لهذه العملية، ليتم صقل الشكل النهائي للعبة المستحدثة من Game Builder المتوفرة بشكل مجاني على نظام الويندوز والماك.

والجدير بالذكر أن اللعبة متوفرة على منصة اللعب المباشر Steam منذ الأول من نوفمبر الماضي وقد حازت على العديد من التقييمات الجيدة من محبي هذا النوع من الألعاب، ليدفع هذا التقييم قوقل بتصدير اللعبة للعوام بشكل مجاني أملاً في زيادة أعداد لاعبيها والتي ربما سيتم استغلالها مستقبلاً في خدمة ألعابها المباشرة ستدايا.

التدوينة Game Builder لعبة فيديو جديدة من قوقل تتيح بناء بيئة لعب خاصة ومشاركتها مع الأصدقاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.