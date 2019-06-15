تقرير حكومي: تضرر أكثر من 1500 أسرة يمنية نازحة جراء السيول

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية)، إن أكثر من 1500 أسرة نازحة تضررت جراء السيول والأمطار التي شهدتها ثلاث محافظات خلال الأيام الماضية.

وأضافت الوحدة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، إنها "رصدت 1529 أسرة نازحة تضررت من الأمطار والسيول التي شهدتها محافظات أبين (جنوب) وحضرموت (شرق) وحجة (شمال غرب) خلال الأيام الماضية".

ورصدت الوحدة في تقريرها "تضرر 879 أسرة نازحة من السيول في محافظة أبين و393 في محافظة حجة، و257 في مديرية العبر بمحافظة حضرموت".

وقال رئيس الوحدة نجيب السعدي، إن أعمال الإغاثة مستمرة لتقديم العون والمساعدة للأسر النازحة المتضررة من السيول والأمطار، وفق المصدر ذاته.

ودعا السعدي "المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني إلى سرعة التدخل لتلبية احتياجات النازحين"، مشيرًا أن "هناك فئات ضعيفة بأمسّ الحاجة للتدخل العاجل".

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وحذّرت الوحدة من حدوث كارثة بيئية وتفشي الأوبئة والأمراض في مخيمات النازحين، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، أن قرابة 70 ألف يمني، تأثروا بالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في أكثر من 10 محافظات.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية، هطلت أمطار غزيرة في عدة محافظات يمنية، أدت إلى حدوث أضرار في المباني والبنى التحتية، مع تأثيرها على السكان.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 24 مليون شخص أصبحوا في حاجة إلى مساعدات.

وأضافت في تغريدة عبر "تويتر"، إن 3.3 ملايين شخص أصبحوا نازحين في بلدهم، مشيرة أن 25 في المئة من الأطفال باتوا خارج مدارسهم.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، بدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، في مواجهة الحوثيين، خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.