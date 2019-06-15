طاقات: #وظائف شاغرة لحديثي التخرج بـ #مجال_الطيران

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج في مجال الطيران بالرياض.

وأضافت «طاقات»، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة بالتعاون مع صندوق دعم الموارد البشرية «هدف»، وبرنامج «تمهير»، للعمل في شركة مطارات الرياض، وتشمل حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، للعمل بمسمى «أخصائي موارد بشرية».

وتشمل مهامّ الوظيفة، تنفيذ عمليات الموارد البشرية، والتي من بينها التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات، بالإضافة إلى تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، مع ضمان الالتزام بها داخل المنشأة، وتقييم العمليات بدعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم.

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ويشترط للتقدم لتلك الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، وحديث التخرج وتنطبق عليهم شروط برنامج تمهير.

يذكر أن الشروط العامة للعمل في مختلف القطاعات تتضمن أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.