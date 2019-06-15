شكرا لقرائتكم خبر عن «التلجراف» ترصد 27 مكاناً للسياح في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت صحيفة التلجراف البريطانية خريطة تفاعلية تضم 27 مكاناً يستمتع السياح بزيارتها في مدينة دبي، من بينها أحياء تاريخية، ومعالم ثقافية، ومطاعم، من بينها الأحياء التاريخية، والمعالم ثقافية، مسلطة الضوء على الضفة الجنوبية لخور دبي، بجانب حي الفهيدي التاريخي، وأسواق ديرة التي تقع على الجانب الآخر من الخور، وأروقة الأسواق المفعمة برائحة الورود المجففة والبهارات.

1- مطار دبي الدولي

تبدأ رحلتنا من مطار دبي الدولي، الذي يقع في قلب المدينة، وعلى مرمى حجر من مناطق الجذب الرئيسية. استقل المترو، أو الحافلة العامة، أو حتى سيارة الأجرة، وستصل إلى وجهتك بسرعة.

2- حي دبي للتصميم

مع وجود منافذ بيع لأكثر من نصف شركات البيع بالتجزئة الدولية الكبرى في دبي، وإنفاق أكثر من ثلث نفقات الرفاهية في هذه المنطقة، يهدف «حي دبي للتصميم» إلى اجتذاب بيوت الأزياء العالمية لإنشاء مقار لها بجانب الشركات الجديدة.

3- السيف

تم بناء «مجمع السيف» على شاطئ خور دبي التاريخي، ويُعد وجهة مثالية وترفيهية للعائلات، حيثُ يتيح تجارب متنوعة من الاستكشاف، والتسوق، والاسترخاء.

4- حي الفهيدي

تعرّف إلى نمط الحياة في دبي في منتصف القرن التاسع عشر من خلال زيارة حيّ الفهيدي التاريخي. حيث تُعتبر هذه المنطقة الواقعة على طول خور دبي موقعاً تراثياً رئيسياً في المدينة. وتمثل أبراج الرياح التقليدية المبنية من الحجر والخشب جزءاً مهمّاً من تاريخ الحي.

5- خور دبي

يعتبر الخور محور التجارة في دبي منذ القدم، ولا يزال يعجّ بالقوارب المبحرة ذهاباً وإياباً، بغرض التجارة ونقل البضائع، كما يعتبر استخدام العبرة وسيلة للاستمتاع بمشاهدة أعرق المناطق.

6- سوق المنسوجات

اتّجه إلى المركز التجاري القديم في بر دبي على الجهة المقابلة لمنطقة ديرة، وشاهد ألوان الأقمشة والمنسوجات الرائعة في سوق الأقمشة. ويمكنك مشاهدة مجموعة مختارة وغير محدودة من أنواع الحرير الطبيعي، والقطن، والأقمشة المطرّزة.

7- فندق زعبيل هاوس

في منطقة السيف النابضة بالحياة، يعتبر فندق «زعبيل هاوس» مثالاً على الجيل الجديد من المباني الفندقية ذات التصميم الحديث.

8- جولة لتذوق الأطباق

تعتبر دبي موطناً للعديد من المغتربين من جميع أنحاء العالم، وستجد بعضاً من أرقى وأرخص المأكولات في المدينة في أحياء بر دبي القديمة، وديرة.

9- حي نايف

يمكنك القيام بجولة ليلية في أحد أكثر أحياء دبي جاذبية، والتقاط أجمل الصور لأفق دبي، وأحيائه القديمة.

10- أسواق ديرة

تُعدّ الأسواق العربية التقليدية جزءًا لا يتجزّأ من الحياة والتجارة في دبي، لذا. وسواء كنت ترغب في شراء الذهب والمجوهرات الباذخة، أو الأقمشة المنسوجة يدوياً، أو عطور العود التقليدية، فإنّ الكنوز الدفينة بانتظارك في أسواق ديرة.

11- الصيد بالصقور

تعتبر رياضة الصيد بالصقور جزءاً هاماً من التراث العريق للإمارات، وفي الوقت الحاضر، لا يتمّ استخدام الصقور للصيد من أجل الطعام، بل هواية يمارسها الكثيرون، حيث يتنافس عشاق هذه الرياضة في «بطولة فزّاع» السنوية لتربية الصقور.

12- حي الشندغة التاريخي

يقع حيّ الشندغة على امتداد شواطئ الخور، ويحظى اليوم بالاهتمام بفضل منازله المحاطة بالشّعاب المرجانيّة، والمزوّدة بأبراج الرّياح التقليدية، والمعالم السياحية.

13- مطعم الرمال السبعة

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يصحبك مطعم الرمال السبعة في رحلة ثقافية للتعرف إلى الإمارات السبع عبر أطباقه الإماراتية الأصيلة.

14- أوبرا دبي

تم تصميم أوبرا دبي على شكل مركب شراعي تخليداً لماضي المدينة البحري.

15- سباقات الخيول

كانت القبائل تهتم بتربية الخيول العربية الأصيلة بسبب قدرتها على التحمل، في حين أن أغنى سباق للخيول في العالم، وهو كأس دبي العالمي، بتكلفة 27 مليون جنيه استرليني، يقام كل عام في شهر مارس.

16- مطعم الفنار

هل تساءلت من قبل كيف كانت إمارة دبي في حقبة الستينات؟ تأمل مطعم «الفنار»، وتخيّله كآلة زمن تصحبك لهذا الوقت. لقد سُمّي المطعم بهذا الاسم، نسبة إلى مصابيح «الكيروسين» التي تُستخدم لإضاءة المنازل المصنوعة من الطين.

17- مسجد جميرا

يعتمد المسجد مبدأ «أبواب مفتوحة، عقول مفتوحة»، ويستقبل الزوّار من مختلف الأديان لاطلاعهم على الدين الإسلامي والثقافة المحليّة. ويتسع ل 1200 شخص.

18-مركز جميل للفنون

يُعتبر مركز جميل للفنون بدبي مؤسسة مستقلة تُعنى بعرض الفن المعاصر إلى العامة، وإشراك المجتمعات من خلال التعليم، والأبحاث، والتكليفات الفنية.

19- متحف دبي

اكتشف تاريخ دبي العريق في متحف دبي، الذي يُعدّ الأقدم في المدينة داخل حصن الفهيدي، ويتيح لزوّاره التعرّف إلى تاريخ دبي. ويعود تاريخ إنشاء المبنى إلى العام 1787 حيث كان حصناً دفاعياً.

20- السركال أفنيو

احرص بعد تسوّقك في مول الإمارات على زيارة هذا الحي الذي يعج بالمعارض الفنية الرائدة كمعرض «كربون دبي 12»، و«إزابيل فان دن إيندي»، كما ستجد متحف «صلصالي» الخاص، وهو أول متحف خاص في دبي، وهناك أيضاً استوديو «ساتلايت»، الذي يدعم الفنانين والمبدعين، إضافة إلى «ذا فريدج»، وهي منظمة للفنون التعبيريّة ترعى الموسيقيّين والفنانين التعبيريين في المنطقة.

21- قرية البوابة

تمّ تصميم «قرية البوابة» التي تتألف من عشرة أبراج تتميّز بطراز معماريّ فريد في مركز دبي المالي العالمي، بهدف إنشاء «سوق للأفكار»، وكان الناتج النهائي ساحة عامّة تجمع بين روعة الهندسة المعماريّة والحدائق والتصميم الداخلي المميّز.

22- متحف الاتحاد

يقع المتحف في جميرا ويضم مجموعة من المناطق التفاعلية التي تتيح للزوار اكتشاف تاريخ الإمارات. ويُسلّط الضوء على تطوّر الإمارات، خلال الفترة بين 1968 و1974 من خلال الصور والأفلام.

23- متحف دبي الفني

على طول أحد الشوارع التاريخية الأكثر شهرة في دبي، وهو شارع الثاني من ديسمبر في السطوة، ستجد جانباً غير متوقع من الإمارة: جداريات ضخمة تزين العمران. وضمت المرحلة الأولى من مشروع متحف دبي الفني المدعوم من الحكومة 16 لوحة جدارية لافتة للنظر تحكي عن تراث وثقافة الإمارات.

24- فنادق روفي

تتكون سلسلة فنادق روفي في دبي من 5 فنادق فاخرة ذات أسعار معقولة، كما صُممت الغرف لتقدم أقصى قدر من الراحة.

25- عروض لا بيرل باي دراجون

يتم تقديم عروض «لا بيرل» الراقصة على مدى السنوات ال10 القادمة على الأقل، مع 10 عروض أسبوعياً، تُقدّم مرتين يومياً على مسرح تم بناؤه خصوصاً لهذا العرض في مدينة الحبتور.

26- مطعم الملاح

يقع في شارع الثاني من ديسمبر ويقدم أشهى المأكولات العربية.



27- مطعم الاستاد للكباب الخاص



يعتبر من أقدم المطاعم في دبي، ويتميز بتقديم أطباق شهية من المطبخ الإيراني، ومطبخ الشرق الأوسط بأسعار مناسبة للجميع. ويقع المطعم في شارع خالد بن الوليد في بر دبي، وتديره عائلة واحدة، منذ عام 1978.