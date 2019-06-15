بالأدلة.. إيران نفذت تفجير بحر عُمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التحرك باتجاه إجماع دولي بعد الهجمات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن «إيران قامت بهذا الأمر»، مستنداً إلى تسجيل مصوّر، نشرته القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، يظهر زورقاً سريعاً للحرس الثوري الإيراني يزيل «لغماً مغناطيسياً لم ينفجر» عن جسم إحدى الناقلتين. وقال ترامب «نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران»، مؤكداً أن إيران وراء التفجير وأنها لن تستطيع إغلاق مضيق هرمز.

وأكدت بريطانيا تأييدها للتقييم الأمريكي حول تورط إيران في الاعتداء، وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الجمعة، أن إيران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجمات على ناقلتي نفط، الخميس، في بحر عمان، رغم نفي طهران، فيما دعت روسيا والصين لضبط النفس.

وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجمات، بعد أن أثارت الواقعة مخاوف من مواجهة جديدة في الخليج، وهو طريق حيوي لإمدادات النفط. وندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم، واصفاً ما حدث بأنه انتهاك للقانون الدولي وعمل إجرامي. وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء الاعتداءات،وقال إنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم. وحث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية إيران، على تغيير مسارها، في حين دعت روسيا والصين إلى ضبط النفس.

على صعيد متصل، أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر، أمس الجمعة، أن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «تتضاءل يوماً بعد يوم»، وشدد قرقاش على أن «العلاقات العامة ليست بديلاً حقيقياً للسياسات البناءة»، وشدد بالقول إن «وقف تصعيد الموقف الحالي، يتطلب أفعالاً تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء».

من جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عُمان. وقال الجبير إن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، مسؤولية شن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، قائلاً إن الولايات المتحدة «لا تستخف بالأمر»، مشيرا إلى مقطع فيديو للبحرية الأمريكية يظهر سفينة إيرانية تزيل لغماً غير منفجر من إحدى الناقلتين.

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، قال ترامب: «لقد فعلت إيران ذلك حتماً، وأنتم تعلمون أنهم فعلوها». وأضاف أن هذا يظهر أن إيران لا تريد أن تترك وراءها دليلاً.

وبدد الرئيس الأمريكي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة. وقال ترامب «لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة، وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات».

من جانبه أعلن باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تركز على بناء إجماع دولي عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا النفط. وأضاف شاناهان للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاجون): «ما نركز عليه أنا ومستشار الأمن القومي السفير جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، هو بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية».

وأوضح أن دور البنتاجون في هذا الشأن، سيشمل تبادل معلومات المخابرات.

والخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن الهجومين في بحر عمان. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية فيديو يعرض قارباً إيرانياً قالت إنه تابع للحرس الثوري لدى قيامه بنزع لغم لم ينفجر على إحدى الناقلتين، وهي «كوكوكا كاريدجس» اليابانية، التي تعرضت للهجمات في خليج عمان.

والقارب هو من طراز «عاشوراء» من فئة «ذو الفقار»، وتم عرضه في مراسم عسكرية أقيمت في مارس/‏آذار 2016، بحسب ما صرح به الأدميرال علي فدوي، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني آنذاك، والذي تم تعيينه حديثاً نائباً لقائد الحرس الثوري

ونشرت وكالات الأنباء التابعة للحرس الثوري صوراً وفيديوهات عن القارب الذي عرفته كنموذج لزوارق حربية سريعة محلية الصنع تبحر بسرعة 80 عقدة في الساعة، أي بحوالي 150 كلم. وتتطابق الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» مع قارب عاشوراء، ويحمل نفس المواصفات والميزات، حيث له قوس مشفر وقمرة قيادة وتجهيزات مشابهة تماماً.

من جهتها، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة إن إيران ترفض بشكل قاطع اتهام أمريكا لها بالوقوف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجمات.

وقالت البعثة الإيرانية في بيان: «إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي لا أساس له فيما يتعلق بحوادث 13 يونيو/‏حزيران وتدينه بأشد العبارات».

يذكر أنه في مطلع العام الجاري، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه يعتزم تزويد زوارقه السريعة التي تقوم بين الفينة والأخرى باحتكاكات مع القوات البحرية الأمريكية والبريطانية في المياه الدولية في الخليج العربي، بتكنولوجيا التخفي للحيلولة دون كشفها من قبل الرادارات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن الأميرال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري قوله: «نحاول زيادة قدرات زوارق الحرس السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها».

هذا وأعلنت شركة بوسكاليس الهولندية أنها اختيرت لإنقاذ ناقلتين استهدفتا بالهجومين في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي. وقالت شركة رويال بوسكاليس وستمينستر، الجمعة، إن شركات التأمين على الشاحنتين، وهما فرونت ألتاير وكوكاكا كورجيوس، قد اختارتا شركته الفرعية «سميت سالفيج» لإنقاذ كلتا السفينتين وشحنتيهما.

وتمر ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً عبر مضيق هرمز، وسبق أن هددت إيران مراراً باستخدام الزوارق الحربية والألغام البحرية، وقصف القوات الأمريكية والبريطانية في الخليج ووقف الملاحة في المياه الدولية في حال تم حظر صادراتها النفطية بشكل كامل. (وكالات)