شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة قرش تمنع تدريباً أمنيّاً في كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطر المسؤولون في مقاطعة سونوما في سانتا روزا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى تأخير تدريب أمني في خليج بوديجا، بسبب سمكة قرش بيضاء عملاقة.
وقال مسؤولون على صفحة شرطة سونوما الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن أفراد طاقم مروحية كانوا في جولة جوية لاستطلاع الأجواء على طول الساحل قبل القيام ببعض التدريبات في المياه المفتوحة في الخليج، قبل أن يلاحظوا مخلوقاً عملاقاً.
وأضاف مكتب عمدة مقاطعة سونوما: «الطاقم نظر إلى الأسفل، ورأى هذا الجمال عند مصب في المياه الضحلة»، في إشارة إلى السمكة الضخمة.
وكان على المسؤولين الأمنيين أن يؤجلوا التدريب لضمان سلامة المشاركين به، بعد أن قدروا أن يتراوح طول سمكة القرش بين 13 و15 قدماً، حسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.
وحقق المنشور انتشاراً واسعاً على «فيسبوك»، وحظي بتعليقات عدة.
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