تدمير 5 «مسيّرات» حوثية باتجاه أبها وخميس مشيط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وأوضح العقيد المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وبيّن العقيد المالكي أن «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات». وأكد المالكي حق الرياض «المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

إلى ذلك، أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذا الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة قبل الماضية، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعلمي قوله: في 12 يونيو/حزيران 2019، ضرب صاروخ معاد أطلقته ميليشيات الحوثي، صالة الوصول في مطار أبها الدولي، حيث يعبر منها يومياً الآف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، مما أدى إلى إصابة 26 مسافراً مدنياً من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم 3 نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخاً من نوع كروز في الهجوم.

وأضاف: «تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد امتلاك هذه الميليشيات الإرهابية أسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451، 2452».

وأردف قائلاً: ستتخذ السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، إضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

(وكالات)