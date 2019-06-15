الاحتلال يصيب 46 فلسطينياً في جمعة «لا لضم الضفة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 46 فلسطينياً بجروح مختلفة من قبل جيش الاحتلال خلال الجمعة ال 61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال المياه العادمة صوب المتظاهرين شرقي مدينة غزة مع إطلاق مكثف لقنابل الغاز في مخيمات العودة الخمس.

ووصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مخيمات العودة، استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في جمعة «لا لضم الضفة».

وأحرق المتظاهرون صوراً لسفير الولايات المتحدة الأمريكية في «إسرائيل» ديفيد فريدمان، في حين قمع الاحتلال مسيرات الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم مدينة رام الله.

وشن الطيران الحربي «الإسرائيلي»، فجر أمس، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف في قطاع غزة، وأوقع دماراً في ممتلكات الفلسطينيين.

وقصفت طائرات حربية من نوع (إف 16) بثلاثة صواريخ موقعاً شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما قصفت الطائرات بصاروخين منطقة الميناء غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة ودمرته، في حين أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف عدة على أراض زراعية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعت خسائر مادية في المكان.

وزعم جيش الاحتلال، أن القصف على مواقع تابعة لحركة «حماس»، جاء رداً على إطلاق صاروخ من غزة سقط على «سديروت» جنوبي الأراضي المحتلة دون وقوع إصابات.

وجدد رئيس مستوطنة «سديروت» ألون ديفيدي، مطالبته بعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة. وقال ديفيدي تعقيباً على إصابة بناية في «سديروت» بشكل مباشر: «العملية البرية الواسعة النطاق في غزة هي وحدها التي ستجلب الهدوء، يتم خلالها ضرب البنية التحتية للفصائل واغتيال قادتها».

وتابع: «أقول لقيادة «إسرائيل» إننا نفذنا عملية برية عسكرية في الماضي ويمكن القيام بها اليوم».

وأضاف: «في بعض الأحيان يجب استخدام القوة بطريقة مثالية لاستعادة الهدوء».

واقتحم مستوطنون، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال ومرافقة القيادة العسكرية للجيش جنوبي الضفة الغربية، وانتشروا على البرك الثلاث، وأدوا طقوساً تلمودية.

وأصيب أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص قوات الاحتلال، جراء قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف المطاط، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، جرى علاجهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفاً أن الجنود اعتدوا على طواقم الصحافة واتخذوهم دروعاً بشرية، قبل أن يطردوهم من مكان المواجهات.

وقال شتيوي: «إن جنود الاحتلال نصبوا كميناً بين حقول الزيتون بهدف استدراج الشبان لاعتقالهم، إلا أنه تم كشفهم»، مشيراً إلى أن الجنود اقتحموا عدداً من منازل القرية واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.

وأصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء استهداف قوات الاحتلال المشاركين بمسيرة سلمية في قرية عزموط، شرقي نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، قمعت المسيرة التي خرجت احتجاجاً على مصادرة الأراضي في قريتي عزموط ودير الحطب، تمهيداً لشق شارع عسكري ومن ثم ضمها لمخطط مستوطنة «الون موريه» لتوسعته.

وأضاف أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى اشتعال الحرائق في الأراضي بمنطقة المواجهات جراء قنابل الصوت والغاز. (وكالات)