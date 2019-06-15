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مارلين سلوم

عن النهايات نتحدث. 30 ليلة تنافست فيها المسلسلات في الموسم الرمضاني، بعضها اعتمد على «الجريمة» أو القتل ليبني قصصه ويحرك أبطاله داخل تلك الدائرة، والبعض القليل اتجه نحو الواقع أكثر. لماذا تسود الجريمة في المسلسلات، هل هذا هو الواقع؟ القصص التي شاهدناها تقول غير ذلك، فمنها من التحف ب «الصعيد» كي تبدو جرائمه مقنعة، وابنة مجتمعها، بينما الصعيد اليوم بريء من كل تلك الأفكار والأشكال الدرامية التي تنسب إليه. ومنها من استند إلى منطق «سيادة الأقوى» ولجأ أيضاً إلى القتل والجريمة.

القتل المتعمد و«الثأر» والمؤامرات لم تكن في صلب القضايا التي تناولتها الدراما، لتصل إلى نهايات مختلفة، تطغى عليها نسائم الفرح وإشراقات التفاؤل، بل أتت النهايات مأساوية أيضاً.

مسلسل «ولد الغلابة»، لم يكتف بجريمة قتل واحدة، بل كاد يتخلص في كل حلقة من شخصية تقتل على يدي البطلين الرئيسين عيسى (أحمد السقا) وفرح (مي عمر)، لينتهي بمأساة أكبر حيث يقتل الحبيب حبيبته لعلمه بأنها قتلت شقيقته. مسلسل لا يشبه عنوانه أبداً، والغلابة لا يقتلون من أجل العيش.

«خمسة ونص»، انتهى بمقتل بيان (نادين نجيم) بحادث سيارة مدبّر من زوجها غمار الغانم (قصي الخولي). ليست الجريمة الأولى في المسلسل، إنما النهاية أتت لتزيد من رصيد البطلة، خصوصاً بعد المشهد الإنساني الذي تضامنت فيه مع أطفال مرضى السرطان بحلق شعرها. توقع الجمهور المشهد الختامي، لأن بيان هي المرادف للأميرة ديانا، مع تغيير في التفاصيل كي لا يؤخذ على صناع العمل اقتباسه، أو هرباً من المقارنة المباشرة بين حياة اللايدي ديانا وتصرفاتها وشكلها، وبين نادين نجيم.

«حكايتي» المسلسل «الرومانسي» هذا الموسم، انطلق من الصعيد وعاش حكايات الثأر بين الأخوة والأصدقاء، ولم ينته إلا بتصفية الحسابات و«الشخصيات»، مع تقديم البطلة داليدا (ياسمين صبري) كإنسانة شديدة المثالية بشكل غير واقعي ولا منطقي.

«زلزال» انتهى بوفاة «وجه الخير» وصاحبة القلب الطيب صافيا (حلا شيحا) بلا منطق أو مبرر لموتها، سوى الرغبة في نهاية محزنة تعصر قلوب المشاهدين.

«الهيبة - الحصاد» سلسلة جرائم تنتهي بإعدام جماعي.. وماذا بعد؟ صحيح أن المسلسل قائم على فكرة العائلات «المافياوية» المنبثقة بالأساس من الفيلم الأجنبي «الأب الروحي»، والثأر وتجارة السلاح والعصابات.. لكن نهايته هذه المرة لا بد أن تكون ختامية لسلسلة «الهيبة» كي لا يلقى مصير «باب الحارة».

«زي الشمس» ارتكز بالأساس على جريمة قتل ضحيتها فريدة (ريهام عبد الغفور)، ليغوص في حياتها ونسير معه 30 حلقة من البحث المستمر عن القاتل. لكنه هو الآخر ختم حلقاته بانتحار زوجها عمر (أحمد السعدني) بعد انكشاف حقيقته.

«هوجان»، «لآخر نفس»، وغيرها من المسلسلات التي انتهت بجرائم.. فلماذا يكون الختام أسود؟ ولماذا تعم الجريمة وتكثر المآسي على الشاشة، بينما نحتاج إلى فسحات بيضاء وجرعات من التفاؤل تغسل هموم الناس ولو بالتمثيل؟

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