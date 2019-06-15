شكرا لقرائتكم خبر عن عزة بنت سليمان: عمومية القوى حققت هدفها بخدمة رياضة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قالت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى كلمتها، وأعلنت عن موافقتها على قرار اللجنة الأولمبية بقبول استقالة رئيس الاتحاد المستشار أحمد الكمالي، وكذلك سحب الثقة من صالح حسن، الأمين العام السابق للاتحاد، وتشكيل لجنتين للانتخابات والطعون وتحديد موعد للانتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل، لتواصل اللجنة المؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان مشوارها حتى أكتوبر المقبل موعد إجراء انتخابات جديدة للاتحاد.

وخالفت الجمعية العمومية التي لم تستمر كثيراً كافة التوقعات، حيث كانت الإيجابية والتوافق عنوانها بين جميع الأعضاء، وكذلك أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد، بعد حضور 21 عضواً في الجمعية من أصل 22.

وعبرت عزة بنت سليمان، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن سعادتها بما خرجت به الجمعية العمومية للاتحاد من قرارات، كانت كلها بالإجماع ووفق اللوائح والقوانين بما يتماشى مع الروح المطلوبة من أجل خدمة الرياضة الإماراتية.

وقالت عقب اجتماع العمومية أمس الأول: «اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة منوط بهما ضرورة وجود نظام أساسي لعمل كل الاتحادات وعدم ربط عملها بلائحة تنفيذية، لأنها مخالفة لنظام الاتحاد الدولي ويتعارض مع اللوائح الدولية».

وأضافت: «الاجتماع الذي تم بحضور أعضاء الجمعية العمومية كان ناجحاً للغاية ومثمراً في الوقت نفسه، وأكد للجميع مدى رغبة الأندية في الوصول بالرياضة الإماراتية إلى بر الأمان، وتحقيق كافة متطلبات نجاحها بما يتماشى مع اللوائح والقوانين».

وأكدت أن انضمام اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة المؤقتة، يؤكد مدى حرص الطرفين على دعم رياضة ألعاب القوى والاستفادة وتبادل خبرات الطرفين من أجل تحقيق الهدف، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تتشرف برئاسة هذه اللجنة والعمل مع جميع الأعضاء من أجل خدمة رياضة دولة الإمارات والوصول بها إلى أفضل النتائج.

وأشار صالح بن عاشور الأمين العام للجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الإمارات لألعاب القوى إلى أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، كان مثمراً للغاية وجنى ثماره وكشف عن الرغبة الكبيرة للأندية الأعضاء في تحقيق الأفضل والأنسب للاتحاد وللعبة وخدمة الرياضة الإماراتية بشكل عام.

كوادر وطنية

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وأضاف: «ما زلت أؤكد أن لدينا كوادر رياضية وطنية قادرة على تحقيق الأفضل لرياضة الإمارات والنهوض بها إلى الأمام وهو ما رأيناه خلال الجمعية العمومية غير عادية والتي شهدت حضور 21 نادياً من أصل 22 ما يؤكد الحرص الكبير على دعم اللعبة ووضعها في طريقها الصحيح.

وأكد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اختيار كل من محمد العامري للجنة الانتخابات والمستشار حمدان الزيودي للجنة الطعون كان في محله لما لهما من خبرات كبيرة وحنكة في قيام كل واحد منهما بدوره في المرحلة المقبلة.

وتابع: «هناك أيضاً عضوان من الجمعية العمومية انضما إلى اللجنة المؤقتة وهم: عيسى البدواوي من نادي حتا، ومحمد العور من نادي النصر، وسيكون لهما دور كبير مع اللجنة المؤقتة خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة ألعاب القوى خاصة وأن هناك العديد من الاستحقاقات أبرزها بطولة الناشئين والألعاب الأولمبية للشباب، وكلها تحديات كبيرة تحتاج إلى أصحاب الخبرات والكفاءات».

لا تدخل حكومياً

وفيما يتعلق بقانونية الاجتماع، أكد ابن عاشور أن هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية هما عينان في رأس واحد وجسد واحد وكل خطواتهما تهدف في النهاية لمصلحة الرياضة الإماراتية وخدمتها، كما أن توجيهات كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس هيئة الرياضة هدفها واحد من أجل خدمة رياضة دولتنا الغالية، وقد اتضح ذلك أيضاً من الأندية خلال اجتماع الجمعية العمومية.

ونفى ابن عاشور أن يكون هناك تدخل حكومي في عمل الاتحادات الرياضية، مؤكداً أن الكل يعمل تحت هدف واحد هو خدمة رياضة الإمارات، حيث تكمل كل من اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة بعضهما البعض من أجل هدف واحد.

لماذا الكمالي؟

وفيما يتعلق بوجود المستشار أحمد الكمالي في عضوية اللجنة المؤقتة، أكد صالح بن عاشور أن المستشار الكمالي كونه عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى كان لابد وأن يكون معنا في اللجنة من أجل رياضة الإمارات ومكانتها الدولية، ودولتنا بحاجة لمن يمثلها في المحافل الدولية ولا يمكن أن نخسر هذا المقعد، مؤكداً أن وجوده في اللجنة من أجل مصلحة رياضة الإمارات وليس لأي مصلحة شخصية.

وأتم تصريحاته بتأكيد أن الانتخابات المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل، ستكون دورة تكميلية لمدة عام حتى انتهاء الدورة الحالية، متمنياً التوفيق للجميع من أجل خدمة رياضة الإمارات ورفع رايتها.