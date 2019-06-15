تصعيد عسكري يحصد عشرات القتلى في ريفي إدلب وحماة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 28 شخصاً بينهم سبعة مدنيين على الأقل جراء قصف سوري وروسي استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا الخميس، وفق ما أعلن المرصد السوري، أمس الجمعة، فيما اعتبرت أنقرة أنه لا يوجد عذر لروسيا لعدم الضغط على دمشق لوقف ضرباتها في إدلب، في حين تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن ترد تركيا على ما سماه «هجمات النظام السوري» على نقاط المراقبة، التي نشرتها في تلك المنطقة.

وأحصى المرصد مقتل سبعة مدنيين جراء غارات وقصف مدفعي سوري طال الخميس مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. كما قتل 21 مقاتلاً من فصائل مسلحة بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) جراء غارات سورية وروسية استهدفت المنطقة ذاتها. وتسببت الغارات الروسية وفق المرصد بتدمير مقار وآليات للفصائل. وجاءت حصيلة القتلى هذه رغم إعلان الجيش الروسي ليل الأربعاء أنه «بمبادرة من الطرف الروسي، وبوساطة تركيا وروسيا، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب» بدءاً من 12 يونيو/‏ حزيران. إلا أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الخميس إنه «ليس ممكناً القول إنه تمّ التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار» في المنطقة. وأضاف أن موسكو وأنقرة تبذلان «جهوداً جدية وصادقة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأفادت وزارة الدفاع التركية الخميس أن ثلاثة من جنودها أصيبوا في هجوم بقذائف هاون على نقاط مراقبة تركية في إدلب، اتهمت النظام السوري بإطلاقها. وقال تشاوش أوغلو «نعتقد أن ذلك كان متعمداً. نتحدث مع روسيا بهذا الشأن. في حال واصل النظام هجماته سنقوم بما يلزم» داعياً موسكو وطهران إلى تحمل «مسؤولياتهما». لكن وزارة الدفاع الروسية أعطت الخميس رواية مختلفة للهجوم على القوات التركية، مؤكدة أن «إرهابيين» نفذوه وأن الطيران الروسي شنّ ضربات رداً عليه. وفي مقابلة تلفزيونية أجريت أمس الجمعة، اعتبر جاويش أوغلو، أن روسيا «لا عذر» لها لعدم وقف الضغط على الجيش السوري من أجل وقف ضرباته في شمال غربي سوريا.

وقال متسائلاً: «من هم ضامنو النظام في إدلب وسوريا بشكل عام؟ روسيا وإيران. لا نقبل العذر القائل: لا يمكننا أن نجعل النظام يصغي لنا». وأضاف «منذ البداية قلنا إننا ضامنو المعارضة. لم تحدث أي مشكلة مع المعارضة المعتدلة».

من جهة أخرى، قال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة: «لن نسكت إن واصلت القوات السورية هجماتها على نقاط المراقبة التركية في إدلب».

وأضاف أردوغان، حسبما نقلته وكالة «الأناضول»، أن تركيا ستعطي «رداً واضحاً» على ما اعتبره «استفزازات للقوات السورية».

وتابع: «مواصلة الجيش السوري الهجمات على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تغتفر ولا يمكننا السكوت عليها». وأردف في هذا السياق أن «أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي وستأخذ دعوات السكان المحليين بعين الاعتبار».

(وكالات)