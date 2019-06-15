شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّكُ الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحةِ على فضاءات مُرصّعةٍ بِدُرَرِ الفِكر والمعرفة. وإيماناً من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيس، في بناء ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاوية أسبوعية تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

المجازُ المُرسَلُ، هو التعبيرُ عن معنىً ما بكلمةٍ لم توضَع لهُ، وتربطُ بينَهما علاقةُ غيْرِ المشابَهة، وسُمّي، كذلك، لأنّهُ أُرسل عنِ التقيّد بعلاقةٍ واحدةٍ، وله علاقاتٌ متعددةٌ، كقولِ عَنْترةَ بنِ شدادٍ:

فشكَكْتُ بالرُّمحِ الأصمِّ ثيابَهُ

ليسَ الكَريمُ على القَنا بِمُحَرَّمِ

قصدَ ب«ثيابَهُ» مكانَ القلب.

وقولِ المتنبّي:

لَهُ أَيادٍ إِلَيَّ سابِقَةٌ

أُعَدُّ مِنها وَلا أُعَدِّدُها

«أيادٍ» أرادُ بِهَا النِّعَمَ.

دُرر النّظم والنّثر

من «جَمهرةِ خُطَبِ العَرب»

أوصى الْحَارِث بنُ كَعْبٍ بنيهِ فَقَالَ: يَا بَنيّ، قد أَتَت عَليّ مئَةٌ وَسِتُّونَ سنةً، مَا صافحتْ يَمِيني يَمِينَ غادرٍ، وَلَا قنعتْ نَفسِي بخَلّةِ فَاجرٍ، وَلَا صبوتُ بابنةِ عَمٍّ وَلَا كَنّةٍ، وَلَا بُحْتُ لصديق عَليَّ بِسِرّ.

وَلَا بَقِي على دين عِيسَى بن مَرْيَم أحدٌ منَ الْعَرَبِ غَيْرِي وَغيرُ تَمِيم بن مُرّةَ، وَأسدِ بنِ خُزَيْمَة، فموتوا على شَريعتي، واحفظوا وصِيّتي، إِلَهَكُمْ فاتّقوهُ، يَكْفِكُمُ الْمُهمَّ من أُمُوركُم، وَيصْلحْ لكمْ حالَكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَعْصِيَةَ، يُحِلَّ بكمُ الدّمارُ ويوحشَ مِنْكُمُ الدّيار. وَكونُوا جَمِيعاً، وَلَا تفَرّقُوا، فتكونوا شِيَعاً، بُزّوا قبل أَن تُبَزّوا، فموتٌ فِي عزٍّ، خيْرٌ منْ حياةٍ فِي ذُلٍّ وَعَجْزٍ، فَكلُّ مَا هُوَ كَائِنٌ كَائِنٌ، وكلُّ جمعٍ إِلَى تبَاينٍ، والدَّهْرُ صَرْفان: صَرْفُ بلاءٍ وَصَرْفُ رخاءٍ. وَالْيَوْمُ يَوْمَانِ: يَوْمُ حَبْرَةٍ وَيَوْمُ عِبْرَةٍ، وَالنَّاسُ رجلَانِ: رجلٌ مَعَك، وَرجلٌ عَلَيْك.

زوّجوا النِّسَاءَ من الْأَكْفاء وَإِلَّا فانتظروا بِهنّ الْقَضَاء، وَليكنْ طيبُهنّ المَاء، وَإِيَّاكُم والوَرْهاءَ فَإِنَّهَا أَدوأ الدَّاءِ؛ لا راحةَ لقاطعِ القَرابة، وإذا اختَلَفَ القومُ أمكنوا عدوّهم، وآفةُ العَدُوِّ اختلافُ الكَلمةِ.

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والتفضُّلُ بالحَسَنَةِ يَقي السّيّئَةَ، والمكافأةُ بالسّيّئةِ دخولٌ فيها، وعملُ السُّوء يُزيلُ النَّعْماءَ، وقطيعةُ الرَّحِمِ تُورثُ الهَمَّ، وانْتِهاكُ الحُرْمَةِ يُزيلُ النّعْمَةَ، وعُقوقُ الوالدين يُعْقِبُ النّكَدَ ويُخرّبُ البَلَدَ ويَمْحَقُ العّدد. والإسرافُ في النّصيحَة هو الفَضيحة.

يَا بنيّ: قدْ أكلتُ مَعَ أَقوامٍ، وشربتُ مَعَ أَقوامٍ، فَذَهَبُوا وغَبَرْتُ وَكَأَنِّي بهمْ قدْ لَحِقْت.

من أسرار العربية

في تفصيلِ بعضِ الحركات:

الارْتِكَاضُ: حَرَكَةُ الجَنِينِ في البَطْنِ. النَّوْسُ: حَرَكَةُ الغُصْنِ بالرِّيحٍ. التَّدَلْدُلُ: حَرَكَةُ الشّيءِ المُتَدَلِّي. النَّسِيمُ: حَرَكَةُ الرِّيحِ في لِينٍ وضُعْفٍ.

الذَّمَاءُ: حَرَكَةً الفَتِيلِ. الرِّعْدَةُ: للخَائِفِ والمَحْمُوم. الرِّعْشَةُ: للشّيْخِ الكبير. القَفْقَفَةُ: لِمَنْ يَجِدُ البَرْدَ الشَّدِيدَ. العَلَزُ: للمَرِيضِ والحَرِيصِ عَلَى الشَّيْءِ يُريدُهُ. الزَّمَعُ: لِلمَدْهُوشِ والمُخَاطِرِ.

هفوة وتصويب

تردُ في بعضِ وسائل الإعلام، عبارةُ: «لا زالتِ الأخبارُ تأتي»، وهي خطأ. والصوابُ «لا تزال تأتي» أو «ما تزال». ف«مازال»، تدَلُّ على الإثْباتِ في الزمن الماضي، و«لا يزال» تدَلُّ على الاستمرارِ والتّجدُّد. أما «لا زالَ»، فهي للدّعاء.

ويقولون: «هذا الأمرُ مُناط بي». وهي خطأ، والصوابُ «مَنوطٌ» ؛ لأنّ ناطَ الشيءَ يَنُوطُه نَوْطاً: عَلَّقه، فهو مَنوطٌ.

من أمثال العرب

إنّ البُغاثَ بأرضنا يَسْتَنْسِرُ

البُغاثُ: ضَرْبٌ منَ الطّيْر، وفيهِ ثلاثُ لغات: فَتحُ الباءِ وضمُّها وكسرُها؛ والجمع بُغْثانٌ. قالوا: هوَ طيْرٌ دونَ الرَّخَمَةِ. واستنسرَ: صارَ كالنَّسْرِ في القُوةِ عندَ الصّيْدِ، بَعْدَ أنْ كانَ منْ ضعافِ الطّيْرِ.

يُضْرَبُ للضّعيفِ يصيرُ قوياً، وللذّليلِ يَعِزُّ بعدَ الذُّلِّ.

أنْتَ تَئِقٌ وأنا مَئقٌ فمتى نتّفِقُ؟

التّئقُ: السّريعُ إلى الشّرّ. والمَئقُ: السّريعُ إلى البُكاء. وقيل: التَّأَقُ، هو الامتلاءُ منَ الغَضَب. والمَأقُ: شبيهُ الفُواق، يأخذُ الإنسانَ عندَ البُكاءِ والنشيجِ، كأنّه نَفَسٌ يقلعُهُ من صدره، يقال: مَئِقَ مَأقاً.

يُضربُ للمختلفين أخلاقاً.