قمة قادة جنوب أوروبا تبحث تعيينات بروكسل والمناخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع قادة دول جنوب أوروبا السبع، أمس الجمعة، في مالطا سعياً للاتفاق بشأن العديد من القضايا، وذلك قبل أسبوع من اجتماع مهم في بروكسل حول التعيينات في المناصب الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

كما تسعى «قمة ميد7» لقادة مالطا وإيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال، إلى تبني موقف مشترك من التغيرات المناخية وملف المهاجرين الذين يصل عدد كبير منهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتجري مساومات كثيرة في الكواليس بشأن المناصب الأساسية في الاتحاد الأوروبي قبل قمة 20 و21 يونيو/حزيران ببروكسل في وقت حصلت فيه أحزاب الوسط (لكنها متنافسة) على الأغلبية في البرلمان الأوروبي.وأظهرت الانتخابات الأوروبية نهاية مايو/ أيار أن أحزاب وسط اليمين ووسط اليسار نجحت في مواجهة القوى الشعبوية لكنها زادت خلافاتها.

والرهان الأكبر يتمثل في اختيار خلف لرئيس المفوضية جان كلود يونكر. ويحظى مانفريد فيبر مرشح مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) الحائز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، بدعم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لكن تنقصه الخبرة اللازمة لهذا المنصب. كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعارض ترشحه وسيسعى لكسب حلفاء خلال قمة مالطا.

وقال مقربون منه أن «ايمانويل ماكرون ذكر أسماء (الدنماركية مارجريت فيتسغير والفرنسي ميشال بارنييه والهولندي فرانز تيمرمان) تبدو لنا مناسبة لجهة السياسة والخبرة».

كما ستحاول دول «ميد7» التوصل إلى توافق حول أوروبا «خالية من الكربون» بحلول 2050 وعلى ترتيبات التصدي لنفايات البلاستيك في البحر المتوسط، كما سيبحثون قضية الهجرة الشائكة.

ورأت إيطاليا ومالطا الدولتان الأوروبيتان الأقرب إلى شمال إفريقيا، قبل القمة أنه يتعين بذل جهود أكبر لوقف انطلاق المهاجرين من سواحل شمال إفريقيا، وضمنها تعزيز حرس السواحل في ليبيا.

كما تريد فاليتا وروما توزيعاً آلياً وعادلاً للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي كافة، في حين تدعو فرنسا لإنزال المهاجرين من المراكب في الميناء الأقرب ثم توزيع المهاجرين الذين تتوافر لديهم شروط الحصول على حق اللجوء، لكن فقط بين الدول الراغبة في ذلك.