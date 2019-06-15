شكرا لقرائتكم خبر عن مضمار «تشرشل داونز» يستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مضمار «تشرشل داونز العريق» في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، انطلاق منافسات المحطة الثالثة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

تقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تحت مظلة وإشراف مباشر من اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام السباقات وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة سباقات الخيول الأمريكية ومضمار تشرشل داونز.

ويستضيف المضمار مهرجان داونز افتر دارك الشهير الذي يضم في برنامج سباقاته السنوية 11 شوطاً، ويشهد سباق الكأس الغالية في محطتها الثالثة مشاركة 10 من كوكبة الخيول الأمريكية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «جروب 1» والمخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق حيث تبلغ قيمة جوائز السباق 100 ألف دولار أمريكي.

سباقات عالمية

وأكد مطر سهيل اليبهوني أهمية ودور محطة أمريكا في ترسيخ أهداف ورسالة الكأس الغالية وإعلاء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة خطط الحفاظ على الخيل العربي وتعريف العالم أجمع بإرثه الكبير عبر بوابة سباقات الإمارات للخيول العربية الأصيلة، التي تتزامن مع عام التسامح بما يعكس النهج والإيمان المطلق من دولة الإمارات قيادة وشعب تجاه الموروث العريق.

وقال: «إننا نفخر بتقديم سباقات عالمية للخيل العربي في أهم المضامير وأكبر المهرجانات، لتسليط الضوء على رؤية وثقافة الإمارات وانفتاحها الكبير تجاه شعوب العالم بسلام ومحبة عبر مجموعة من السباقات التي تعكس التزامنا الدولي برعاية الخيل العربي وتوفير جميع المقومات من أجل تعزيز حضوره في مشهد السباقات الكبيرة انطلاقاً من الدعم السخي لقيادة الدولة الرشيدة وتقديراً وعرفاناً بدعمهم المتواصل لمسيرة نهضة وإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة دول العالم».

حدث استثنائي

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وأوضح أن سباق المحطة الأمريكية يمثل حدثاً استثنائياً في غاية الأهمية، نحرص من خلاله على تحقيق المزيد من المكاسب والنجاحات على كافة الصعد في كل عام، بداية بترجمة خططنا والوجود في المضمار العريق وفي أهم المهرجانات بجانب التفاعل الكبير من ملاك ومربي الخيل العربي في أمريكا الذين يحرصون على المشاركة القوية وتحقيق النقلة الكبيرة في سباق كل عام من خلال المنافسة القوية لنخبة الخيول الأمريكية، إضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير والمتزايد في كل عام والتفاعل الإعلامي الأمريكي الواسع الذي يصل برسالة الحدث إلى العالمية ويعكس المكانة الكبيرة لدولة الإمارات وسمعتها المرموقة في أكبر المحافل الدولية ووجودها بقوة بكافة المجالات.

اسم غالٍ

وأكد سعادة فيصل الرحماني أن مسار أجندة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، يتجه في كل عام نحو أعلى المراتب إيماناً بالاسم الغالي الذي تتزين به الكأس الرائدة وانطلاقاً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمسيرتها التاريخية.

وقال: «إن ما تجسده سباقات الكأس الغالية يؤكد مكانتها العالمية الكبيرة وهي تحتفي بنسختها السادسة والعشرين في عام التسامح وتمثل نخبة السباقات الكلاسيكية في العالم، وتعد واحدة من المحطات الكبيرة في عالم سباقات الخيل».

وأرجع نجاحات الكأس الغالية ومسيرتها الرائدة عالمياً للدعم المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واهتمامه الكبير بتجسيد سباقات عالمية تليق باسم الإمارات ومكانتها المرموقة بطليعة دول العالم وتترجم رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي.

11 سباقاً

وذكر سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الاجتماع التحضيري الذي سبق مهرجان داونز افتر دارك الشهير الذي يتضمن 11 سباقاً من بينها سباق الكأس الغالية، كان مثمراً وعكس حرص وإدارة مضمار تشرشل داونز العريق على تجسيد آفاق التعاون والشراكة مع اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية.