734 مليوناً لطريق يربط المنطقة الجنوبية لـ «أم لفينة» بشارع الشيخ زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : محمد علاء

تنفذ شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، ودائرة النقل في أبوظبي، مشروع طريق سريع يربط المنطقة الجنوبية من جزيرة أم لفينة، بشارع الشيخ زايد بن سلطان بطول 5كلم وبتكلفة 734 مليوناً و457 ألف درهم، يتضمن إنشاء جسرين، وتركيب الإنارة فيهما، ومد شبكات صرف صحي واتصالات وخطوط ماء وتصريف أمطار، على أن يتم الانتهاء من أعماله حسب الخطة التطويرية في الربع الثاني من العام المقبل 2020.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع الطرق إلى أطلقتها دائرة النقل في أبوظبي في جزيرة أم لفينة بطول 10.5 كيلومتر، ويتضمن خمسة جسور، وأعمال طرق، منها أربعة كيلومترات فوق الماء، وينفذ على عقدين، وتقوم الجهات المنفذة للمشروع بتنفيذ عدد من تدابير السلامة للحفاظ على المظهر والبيئة، حيث يتم استخدام بلاط خرساني على شكل قوس لتحسين التنقل، وتقليل أي تأثير في أشجار المانغروف في منطقة أعمال المشروع، وضمان تدفق المياه من خلال نقل هذه الأشجار، وزراعة ضعف عدد الأشجار التي يتوقع تضررها أثناء الأعمال.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة أبوظبي 2030، واستجابة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والسياحية المطردة في إمارة أبوظبي، حيث يعزز الربط بين جزيرة أبوظبي من جهة، وجزيرتي الريم وأم لفينة من جهة أخرى، إضافة إلى أن مساهمته في تدعيم انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى سلامة مستخدمي الطرق، ويلبي متطلبات النمو والانتشار السكاني في الإمارة ويدعم التنمية السياحية والعمرانية فيها.