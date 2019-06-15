دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هوندا تكشف المزيد من التفاصيل عن سيارتها الكهربائية Honda E

كشفت شركة هوندا نموذجاً لسياراتها الكهربائية القادمة في بداية العام الجاري دون التطرق للمواصفات الداخلية للسيارة أو حتى توفير مزيداً من التفاصيل للتصميم الداخلي والذي كان مبهماً نوعاً ما، لكن شكل السيارة ورونق تصميمها الخارجي كان أنيق بشكل جذاب وملفت ويوحي بنظرة مستقبلة للسيارات الكهربائية، ومع التفاصيل الجديدة التي كشفتها الشركة الآن حول Homda E من الواضح أنها ستكون عملية بقدر جمالها الخارجي.

جيث صرجت الشركة أن Honda E ستكون سيارة كهربائية بدقع خلفي مع نظام تعليق رباعي مميز يضمن ثبات السيارة أثناء السير على الطرقات والمنعطفات، مع كونها ستكون مدعمة ببطاريات أيون الليثيوم موزعة ببعد متساوي في منتصف الأرضية والذي يخدم الاستقرار والثبات أيضاً.

فيما وضجت هوندا أن البطاريات المشغلة للسيارة سيتم شحنها بواسطة شاحن Type 2 AC أو الشاحن السريع CCS2 DC للوصول لنسبة 80% من الشحن في 30 دقيقة فقط، مع العلم أن السيارة ستكون قادرة على قطع أكثر من 128 ميلاً على الشحنة الكاملة الواحدة لتكون مناسبة للتنقل داخل المدن، وتم فتح باب الطلب المسبق على Honda E في القارة الأوروبية فقط حيث ستكون متوفرة في السوق هناك في وقت لاحق من العام الجاري.

التدوينة هوندا تكشف المزيد من التفاصيل عن سيارتها الكهربائية القادمة Honda E ظهرت أولاً على عالم التقنية.