شكرا لقرائتكم الأشغال الشاقة لمجموعة إرهابية قتلت عسكريين في معركة خاضتها مع الجيش... شمال لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 20:01

قضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله بإنزال الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الموقوف إبراهيم الصغير، والأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحق الموقوف أيمن محيش، والأشغال الشاقة مدة سبع سنوات للموقوف عمر بريص، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتغريم كل منهم مبلغ مليون ليرة لبنانية، وإلزامه بتقديم بندقية حربية.



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ودانت المحكمة هؤلاء بجرائم "الانتماء الى مجموعات إرهابية مسلحة والمشاركة في المعركة التي وقعت في منطقة بحنين - المنية، خلال تشرين الأول (اكتوبر) 2014، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى للجيش اللبناني وتضرر آليات عسكرية، وحملت طابع اجتياح لمحلة بحنين، ومقاومة القوة العامة المتمثلة بالجيش اللبناني والحض على قتل عناصره، وأقدم محيش على ترؤس هذه المجموعات التي تتبع للشيخ خالد حبلص وعلى خطف عسكريين كانوا بزيهم العسكري".

... وأرجأت محاكمة مجموعة منصور والمولوي بتفجير باص للجيش

وأرجأت المحكمة العسكرية، الى 25 كانون الثاني(يناير) المقبل، محاكمة مجموعة مسلحة كان يرأسها أسامة منصور الذي قتل خلال عملية أمنية لشعبة المعلومات في طرابلس، وشادي المولوي المتحصن داخل مخيم عين الحلوة، ويحاكم فيها الموقوفون: مصطفى العبد الله، عثمان العبد الله، ربيع فاطمة وطارق حسين، المتهمين بجرائم "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (جبهة النصرة) والقيام بأعمال إرهابية، وإطلاق النار والقنابل اليدوية وقذائف الـ "آر. بي. جي" على مراكز الجيش في طرابلس، وتفجير عبوة ناسفة بباص عسكري يقل جنودا للجيش، بقصد قتل ركابه ما أدى الى جرح عدد من العسكريين واحتراق الآلية العسكرية".

وجاء إرجاء الجلسة بسبب عدم سوق أحد الموقوفين من سجن روميه الى مقر المحكمة العسكرية.