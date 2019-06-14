الصحة في صنعاء: ارتفاع المصابين بالسرطان لأكثر من 60 ألفا

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال الدكتور المتوكل: "عدد المصابين بمرض السرطان ارتفع إلى أكثر من 60 ألف حالة خلال الثلاث السنوات الأخيرة نتيجة استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً".

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وأضاف أن: "عدم وجود جهاز إشعاعي واحد في اليمن يحول دون التشخيص المناسب للسكان في المناطق التي استهدفها العدوان بقنابل إشعاعية".

وذكر المتوكل أن "8 آلاف مريض غسيل كلوي لا يجدون أدوية"، متهماً التحالف "بمنع استيراد أجهزة الغسيل ودخول أجهزة علاج السرطان".

وأشار إلى "توفير عدد من غسلات الكلى والأجهزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى أدوية خاصة بمرضى السرطان".

وحمَل وزير الصحة في صنعاء "دول العدوان والأمم المتحدة مسؤولية وفاة المرضى نتيجة استمرار الحصار الذي منع دخول الأدوية والأجهزة الخاصة بمرضى السرطان والفشل الكلوي، إلى جانب استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي".