العراق.. مقتل 4 من "داعش" في عملية عسكرية شمالي البلاد

العراق / علي جواد / الخليج 365
قال مصدر عسكري عراقي، الجمعة، إن قوات الأمن قتلت 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.
وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول، إن "قوات من الشرطة نفذت عملية أمنية بأطراف قضاء سامراء بالمحافظة، وتم خلالها قتل 4 من مسلحي داعش".
وأوضح محمد أن "عناصر داعش كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف قوات الأمن وأهداف مدنية".
وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شنّ المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).
ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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