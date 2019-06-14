قوات الاحتلال تقمع مسيرة #كفر_قدوم الأسبوعية

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الخليج - واس
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بينهم طفل.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة بينهم طفل، جرى علاجهم ميدانيًا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفًا أن الجنود اعتدوا على طواقم الصحافة واتخذوهم دروعا بشرية، قبل أن يطردوهم من مكان المواجهات.
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