رمان الباحة.. صيَّت.. ومذّاق خاص

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – مشعل الزهراني: تشتهر مدينة الباحة بزراعة الرمان الذي يتميز بكبر حجمه ولذَّة طعمه وفاكهة الرمان فاكهة موسميَّة تتميز بها منطقة الباحة .
فتضم المنطقة عشرات المزارع وأكثر من مئتين ألف من شجر الرمان وتتوزع بين وادي بيدة الشهير بأنتاج أفضل الأصناف ، ووادي تربة ، ومزارع قرى مروه ، ومحافظة القرى وهو يزرع بقطاع السراة من المنطقة وذلك لاعتدال الجو وتتفاوت أسعاره حسب الكرتون وحجم الرمان .
ويقام مهرجان الرمان كل عام برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود . والهدف منه هو تنظيم بيع هذه الفاكهة التي تزرع بالمنطقة وتسهيل تسويقه والذي يلقى رواجاً وطلب من جميع أنحاء المملكة عبر التسويق الالكتروني ، ويصاحب المهرجان فعاليات منوعة من عروض شعبية ومسرح ومسابقات متنوعة منها مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة شعبية، ومتحف وركن خاص بعصير الرمان ، ومعرض للأسر المنتجة ومعرضاً لبيع الرمان مايسمى بحراج الرمان .
ويحقق المهرجان أرقام قياسية في بيع الرمان ويصاحب المهرجان محاضرات إرشادية وتوعوية للمزارعين .
الجدير ذكره تمَّ إنشاء جمعية تعاونية للرمان بمنطقة الباحة و التي تهدف الى توسعة زراعة الرمان بالمنطقة وتقديم الإرشادات للمزارعين لإدارة مزارعهم الخاصة وتقديم الخدمات لأعضائها المزارعين .
كانت هذه تفاصيل خبر رمان الباحة.. صيَّت.. ومذّاق خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.