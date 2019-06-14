رمان الباحة.. صيَّت.. ومذّاق خاص

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني: تشتهر مدينة الباحة بزراعة الرمان الذي يتميز بكبر حجمه ولذَّة طعمه وفاكهة الرمان فاكهة موسميَّة تتميز بها منطقة الباحة .

فتضم المنطقة عشرات المزارع وأكثر من مئتين ألف من شجر الرمان وتتوزع بين وادي بيدة الشهير بأنتاج أفضل الأصناف ، ووادي تربة ، ومزارع قرى مروه ، ومحافظة القرى وهو يزرع بقطاع السراة من المنطقة وذلك لاعتدال الجو وتتفاوت أسعاره حسب الكرتون وحجم الرمان .

ويقام مهرجان الرمان كل عام برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود . والهدف منه هو تنظيم بيع هذه الفاكهة التي تزرع بالمنطقة وتسهيل تسويقه والذي يلقى رواجاً وطلب من جميع أنحاء المملكة عبر التسويق الالكتروني ، ويصاحب المهرجان فعاليات منوعة من عروض شعبية ومسرح ومسابقات متنوعة منها مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة شعبية، ومتحف وركن خاص بعصير الرمان ، ومعرض للأسر المنتجة ومعرضاً لبيع الرمان مايسمى بحراج الرمان .

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ويحقق المهرجان أرقام قياسية في بيع الرمان ويصاحب المهرجان محاضرات إرشادية وتوعوية للمزارعين .

الجدير ذكره تمَّ إنشاء جمعية تعاونية للرمان بمنطقة الباحة و التي تهدف الى توسعة زراعة الرمان بالمنطقة وتقديم الإرشادات للمزارعين لإدارة مزارعهم الخاصة وتقديم الخدمات لأعضائها المزارعين .