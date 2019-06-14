إصابة شخصين إثر اندلاع حريق في شقة بـ #الخبر

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الخبر، حريقًا بشقة في أحد المباني؛ نتيجة تسرب الغاز.

وأعلن الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن «إدارة الدفاع المدني بالخبر، تلقت بلاغًا عن اشتعال لحظي بشقة في مبنى؛ نتيجة تسرب الغاز نتجت عنه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى، عن طريق الهلال الأحمر».

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني، قد أعلنت- أمس الخميس- إخماد حريق اندلع في مستودع مفروشات بمدينة الدمام؛ ما أسفر عن إصابة شخص.

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وذكر بيانٌ صادرٌ عن «الدفاع المدني»: «أخمد مدني الدمام حريقًا اندلع في مستودع للمفروشات نتجت عنه إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وكانت «الدفاع المدني»، قد أعلنت أمس الأربعاء، أن فرقها بمدينة بريدة باشرت عددًا من حوادث الحريق في مواقع مختلفة؛ حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة بمدني بريدة بلاغًا عن حادث احتراق جزء من ملحق بمنزل يقع بحي الإسكان، نتجت عنه إصابة ستيني بحالة إغماء تم نقله لتلقي العلاج اللازم، وبلاغًا عن حادث حريق بمجموعة مخلفات بسطح مجمع سكني يقع بحي الريان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.

يشار إلى أن استراتيجية الدفاع المدني في التعامل مع الأحداث الطارئة، تعتمد على تطبيق خطط الإنقاذ والمتابعة الدقيقة لكل جديد في التجارب والدراسات ذات العلاقة بمهام الإنقاذ والإطفاء، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل ونشر تطبيقات الدفاع المدني على الهواتف الذكية، وكذا موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة المعلومات الدولية، مع تنفيذ فرضيات الإنقاذ والسلامة في جميع المدارس والمنشآت الحيوية، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يضمن تلافي أية أخطار مستقبلية يتعرض لها العاملون في تلك المؤسسات، بما يؤهلهم لتنفيذ عمليات الإخلاء الميداني حال وقوع أخطار أو حرائق أو حوادث مفاجئة.