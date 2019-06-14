الجيش الليبي يعلن مقتل 12 إرهابيا من تنظيم "داعش"

بنغازي — سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه إن "قواتكم المسلحة العربية الليبية تباغث فلول تنظيم داعش الإرهابي المختبئة في جبال الهروج وتتمكن من قتل أكثر من 12 عنصرا إرهابي تابعين لمجموعة يطلق عليها (الذئاب المنفردة). مضيفةً إلى أن "قوات الجيش الليبي قد تمكنت من تدمير 6 آليات مسلحة واسترداد آلية مسلحة".
وأشار البيان أن: "هذه العناصر التي تتخذ من جبال الهروج مخبئاً لتنفيذ هجماتها الإرهابية كانت وراء الهجوم المتكرر على منطقة الفقهاء وتراغن وغدوة وجاري التعامل مع بقية فلول"،مشيرةً إلى أن "هذه المجموعات الإرهابية في الجنوب الليبي".
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيانها أن "الكتائب والسرايا التي قامت بهذه العملية في جبال الهروج كتيبة خالد بن وليد والتمركزات الأمنية وسرية شهداء الفقاء التابعة لكتيبة 166".
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