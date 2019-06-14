اليمن... الجيش يعلن مقتل 40 من "أنصار الله" بصد هجمات جنوب الحديدة

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القاهرة، سبوتنيك. وجاءت عمليات القتل خلال إحباط هجمات في محافظة الحديدة، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
© REUTERS / Naif Rahma
وأضاف:
الهجمات صاحبها قصف عنيف بكافة أنواع القذائف والصواريخ، ومنها الهاون وبي 10 والكاتيوشا و(لو)، في محاولة للسيطرة على بعض المواقع والتقدم باتجاه الخط الساحلي.
وأكد المهجمي، قائلا:
صد قوات العمالقة المتواجدة في منطقة الجبلية، هجمات الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
ووفقاً للمهجمي، "بلغت خسائر الحوثيين خلال اليومين الماضيين، أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى، وفي المقابل جرح 7 من جنود العمالقة".
واعتبر متحدث ألوية العمالقة "العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون تدل على سعي للقضاء على اتفاق السويد والهدنة الأممية، في تحدٍ واضح وصريح للمجتمع الدولي".
من جهتها، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة صدوا اليوم، هجوماً للجيش على مواقع شمال مديرية حيس، جنوب شرقي الحديدة.
وأشارت إلى شن الجيش اليمني قصفاً مدفعياً بـ15 قذيفة على مناطق متفرقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
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