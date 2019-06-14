أنصار الله" تعلن استهداف الطيران المسير والمدفعية قوات للجيش شمال البيضاء

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة، نفذتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء. © REUTERS / Naif Rahma ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن القصف المدفعي المسنود جواً. وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع. Advertisements في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، شنت "أنصار الله" هجوماً على مواقع للجيش في جبهة بير باشا غرب مدينة تعز. ووفقاً لـ"المسيرة"، ألحق هجوم مقاتلي الجماعة خسائر في صفوف الجيش، مشيرة إلى نصب وحدة الهندسة في "أنصار الله" كمائن خلال الهجوم، ضاعفت خسائر العسكريين. أما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، أعلنت جماعة أنصار الله، مقتل وإصابة عناصر من الجيش وإعطاب ثلاث آليات بثلاثة كمائن بعبوات ناسفة في جبهتي المهاشمة وأسطر بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

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