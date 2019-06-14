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وزير سعودي في سوريا... اجتمع مع مسؤولين أمريكيين وشيوخ قبائل

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وذكرت قناة "الحدث" أن الاجتماع ضم عددا من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس دير الزور.

مجلس الأمن الدولي

© AFP 2019 /

وأضافت أن الاجتماع ناقش آلية مكافحة تنظيم"داعش" الإرهابي، وضمان عدم عودته، إضافة إلى دعم المجلس المدني في المحافظة، وتقديم الخدمات لمنطقة شرق الفرات.

وناقش الاجتماع أيضا دعم اقتصاد المنطقة عن طريق دعم المشاريع والقطاعين الصحي والتعليمي.

وأشارت "الحدث" إلى أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، وآليات القضاء على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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