وزير سعودي في سوريا... اجتمع مع مسؤولين أمريكيين وشيوخ قبائل

وذكرت قناة "الحدث" أن الاجتماع ضم عددا من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس دير الزور.
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وناقش الاجتماع أيضا دعم اقتصاد المنطقة عن طريق دعم المشاريع والقطاعين الصحي والتعليمي.
وأشارت "الحدث" إلى أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، وآليات القضاء على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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