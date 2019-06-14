العراق: نسعى لتحقيق التهدئة وحماية مصالح بلدان المنطقة

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، إن بلاده تسعى لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تبادلا فيه وجهات النظر حول تطورات المنطقة، على خلفية الأزمة بين واشنطن وطهران.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن عبد المهدي أكد أن موقف العراق من الأزمة الراهنة هو "السعي لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة".

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من جانبه، أثنى بومبيو على "موقف العراق ودوره المتنامي، وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم عام 2015.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.