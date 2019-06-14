إصابة 46 متظاهرا فلسطينيا شرقي غزة

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 46 متظاهرا، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان، وصل وكالة "الخليج 365" نسخة منه:" أصيب 46 مواطنا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع، بينهم 3 مسعفين".

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، ووصل وكالة الخليج 365، طبيعة الإصابات.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.