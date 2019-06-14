بنجلادیش.. تصادم بين ناقلة نفط كویتیة مع سفينة سنغافورية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة ناقلات النفط الكویتیة تعرض الناقلة الكویتیة (برقان) لحادث تصادم بسیط مع باخرة الحاویات السنغافوریة (إكسبرس ماھاناندا) الیوم الجمعة في میناء شیتاجونج في بنجلادیش.

وقالت (الناقلات) في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملیة تفریغ شحنتھا بشكل طبیعي وآمن في میناء شیتاجونج.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء مغادرة الناقلة للمیناء بإشراف وإرشاد كاملین من سلطة المیناء حسب إجراءات وقوانین الملاحة العالمیة.

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وأوضحت أن الحادث جاء نتیجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة الذي أسفر عن تعرض الناقلة (برقان) لحادث التصادم البسیط مع باخرة الحاویات (إكسبرس ماھاناندا) والتي تحمل العلم السنغافوري.

وأكدت (الناقلات) أن الحادث لم یتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشریة من جمیع الأطراف وأن الوضع تحت السیطرة، إذ إن الناقلة (برقان) حالیًا راسیة بأمان على رصیف المیناء البنجلادیشي بإشراف وسلطة المیناء بالتنسیق مع الشركة لضمان سلامة الناقلة وأفرادھا.

وذكرت أن عملیات الشركة لم تتأثر وھي مستمرة في تأدیة خدماتھا الطبیعیة كالمعتاد، مبینة أنه سیتم إجراء التحقیق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه واتخاذ كل الإجراءات القانونیة التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتھا.