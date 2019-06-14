البخاري يلتقي سلام و"التجمع من أجل السيادة": الرد على اعتداءات ايران وأذرعها يأتي تباعا

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 53 دقيقة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 19:23

عرض سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري مع الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام، التطورات والزيارة المرتقبة لوفد مجلس شورى الدولة السعودي لبيروت الاسبوع المقبل.



والتقى السفير البخاري في مقر السفارة في بيروت، منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو على رأس وفد من مكتب التجمع، ضم كلا من: ليلى عيسى وخالد النصولي ولينا حمدان وسامر بستاني وحليم الفغالي وحسان القطب. والتقى السفير البخاري في مقر السفارة في بيروت، منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو على رأس وفد من مكتب التجمع، ضم كلا من: ليلى عيسى وخالد النصولي ولينا حمدان وسامر بستاني وحليم الفغالي وحسان القطب. وعبّر ضو باسم "التجمع" عن "التضامن مع المملكة وتأييد مواقفها في مواجهة الاعتداءات الايرانية"، متمنيا على السفير البخاري "أن ينقل الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، تقدير التجمع وشكره للدور القيادي والريادي المتقدم الذي تتولاه قيادة المملكة في الدفاع عن المصالح الحيوية للدول العربية وعن السلام والاستقرار الاقليميين في مواجهة المشروع الايراني الهادف الى زعزعة استقرار المنطقة وضرب اقتصادات دولها واستهداف نمو شعوبها". وتمنى الوفد على السفير السعودي تحديد الظروف المناسبة لزيارة يقوم بها "التجمع من أجل السيادة" مع وفود لبنانية سياسية وشعبية للمملكة عن طريق مطار أبها، "تعبيرا عن مشاركة لبنان واللبنانيين المملكة صمودها ومقاومتها وتصديها للاعتداءات الايرانية، ولزيارة الوحدات العسكرية السعودية المنتشرة على خطوط المواجهة للتعبير عن تقدير اللبنانيين لدورها في التصدي للتمدد الايراني في المنطقة". واعتبر ضو "هذا التصدي بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة لبنان التي يستهدفها المشروع الإيراني". وعرض السفير البخاري خلال استقباله الوفد المستجدات السياسية والديبلوماسية والميدانية التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، مبديا "ارتياح المملكة الى الأوضاع السياسية والميدانية"، ومطمئنا الى ان "المملكة وحلفاءها يمسكون بزمام الأمور، وأن الرد على اعتداءات ايران واذرعها يأتي تباعا وفي شكل مدروس ووفقا لما هو مخطط له". Advertisements وطمأن البخاري الوفد الى "قوة المملكة بفضل حكمة قيادتها ومناعة شعبها وتضامن اشقائها العرب وفي مقدمهم اللبنانيون، والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام الاقليميين والدوليين". "الكتائب" يدين الاعتداءين على مطار أبها وفي هذا الاطار دان مكتب العلاقات الخارجية في حزب "الكتائب اللبنانية" الاعتداءين على مطار أبها في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع وآخرهما صباح اليوم، كما الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان وما يشكلانه من تهديد لأمن المنطقة خصوصا لجهة التعرض للمدنيين وتهديد سلامة التجارة الدولية". واذ رفض الحزب "أي مسّ بسلام دول الخليج"، دعا "الى تحديد الجهة المسؤولة"، كما دعا "جميع الأطراف الى التهدئة وابعاد نار الحرب عن منطقتنا". وشدد على "ضرورة تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية من خلال التفاوض والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية". ... وجنبلاط يعزي خادم الحرمين الشريفين الى ذلك أبرق رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معزيا بوفاة الأمير محمد بن متعب آل سعود.



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