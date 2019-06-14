شكرا لقرائتكم بلجيكا تتسلم من أكراد سورية 6 أيتام أبناء "دواعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب | منذ ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 17:10

أعلن وزير المال البلجيكي ألكسندر دي كرو الخميس أن بلاده ستعيد أطفالاً ومراهقين بلجيكيين أيتاماً انضم آباؤهم إلى منظمات متطرفة، من المخيمات التابعة للأكراد في سورية.



وهذه المرة الأولى التي تنظم فيها بلجيكا هذا النوع من الإعادة.

ومنذ 2017، تؤكد الحكومة استعدادها "لتسهيل" عودة أطفال دون العشر سنوات وثبُت أنهم من بلجيكا. لكن في أواخر العام 2018، طعنت الحكومة بقرار قضائي أمرها بالقيام بكل شيء لإعادة ستة أطفال (جميعهم ما دون ستّ سنوات) مع أمّهاتهم. وحتى الآن، لم تكن عمليات عودة الأطفال تحصل إلا من خلال مبادرات منفردة تقوم بها عائلات.

وأوضح الوزير دي كرو لإذاعة "راديو إين" الفلامندية العامة أن قرار استعادة ستة أطفال ومراهقين جميعهم يتامى "من دون أي سند" في شمال شرق سورية، اتُخذ خلال مجلس وزراء مصغر في بروكسل.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أعلن بعد الاجتماع توقيع اتفاق مبدئي مع سلطات كردستان العراق حول إمكانية نقل هؤلاء الأطفال عبر الحدود مع العراق ومدينة إربيل. وقال دي كرو: "إنهم أطفال ولدوا في بلادنا وفقدوا اليوم أهلهم"، مذكرا بقرارات مماثلة اتخذتها فرنسا وهولندا والنروج أخيراً.

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وأضاف: "أنهم أطفال يعيشون بمفردهم في هذه المخيمات، لم يعد لهم أي سند. من غير المطروح استعادة الأهل الذين اختاروا الانضمام إلى مجموعات إرهابية. لكن الأطفال لم يختاروا ذلك".

ولا يزال هناك وفق مصادر متطابقة، ما بين 50 و60 قاصرا بلجيكياً (دون الـ18 من العمر) في مخيمات الهول وروج وعين عيسى التابعة للسلطات الكردية في سورية.

وبلجيكا هي من الدول الأوروبية التي خرج منها أكبر عدد من المقاتلين الذين انضموا إلى مجموعات متطرفة في سورية ومن بينها تنظيم "داعش". ووفق أرقام السلطات، غادر أكثر من 400 بلجيكي بالغ منذ 2012، بينهم 150 كانوا لا يزالون "يتحركون ميدانيا" في نهاية عام 2018.

وصرّح المندوب العام لحقوق الطفل بيرنار دو فوس الخميس من سورية لقناة "ار تي بي اف" الناطقة باللغة الفرنسية، "إنه لأمر يدعو للارتياح (...) أنا مسرور".

وأضاف: "لا يزال لدينا الكثير من الأطفال الموجودين هنا مع أمهاتهم (...) من المهمّ أن تتمكن الأمهات من العودة مع أطفالهنّ"، متحدثاً عن التداعيات "الكارثية" جراء فصل الأطفال عن الأمهات.

وتفاقم الوضع الإنساني في هذه المخيمات خصوصاً في مخيم الهول، منذ وصول عدد هائل من العائلات التي أجليت من آخر جيب لتنظيم "داعش" في بلدة الباغوز (شرق) الذي استعادت قوات سورية الديموقراطية السيطرة عليه في 23 آذار (مارس).