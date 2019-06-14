شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يرصد نشاطات روسية "تضليلية" خلال انتخاباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب - | منذ ساعتين في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 17:04

أفاد تقرير أعدّته المفوضية الأوروبية بأن السلطات الأوروبية رصدت "نشاطاً متواصلاً من مصادر روسية لنشر معلومات مضللة" خلال الانتخابات الأوروبية، هدفها التأثير في الناخبين وجعلهم يعزفون عن المشاركة.



وكانت المفوضية حذرت من هذا الأمر، في الفترة التي سبقت الانتخابات التي نُظمت في أيار (مايو) الماضي، إذ رجّح مسؤولون أن تشنّ موسكو حملات لنشر "أخبار كاذبة". وطُلب من الدول الأعضاء البقاء متيقظة، فيما مورست ضغوط قوية على مواقع للتواصل للاجتماعي، مثل "فايسبوك" و"تويتر"، لدرء أخطار محتملة.

وكانت المفوضية حذرت من هذا الأمر، في الفترة التي سبقت الانتخابات التي نُظمت في أيار (مايو) الماضي، إذ رجّح مسؤولون أن تشنّ موسكو حملات لنشر "أخبار كاذبة". وطُلب من الدول الأعضاء البقاء متيقظة، فيما مورست ضغوط قوية على مواقع للتواصل للاجتماعي، مثل "فايسبوك" و"تويتر"، لدرء أخطار محتملة.

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