شكرا لقرائتكم إيران تتنصل من استهداف ناقلتَي النفط وتشكو "تخريباً ديبلوماسياً" أميركياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 16:23

نأت إيران عن الهجومين اللذين استهدفا ناقلتَي نفط في بحر عُمان، واتهمت الولايات المتحدة التي حمّلتها مسؤولية بالعملية، بـ "تخريب ديبلوماسي"، معتبرة أنها "تهديد خطر للاستقرار" الإقليمي والدولي.



وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان: "في السنتين الأخيرتين، تثبت إدارة الولايات المتحدة مقاربة عدائية وتشكّل تهديداً خطراً للاستقرار في المنطقة والعالم، عبر انتهاك كل القواعد الدولية".

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فكتب على "تويتر": "انتهاز الولايات المتحدة فوراً الفرصة لتطلق مزاعم ضد إيران (من دون) دليل مادي أو ظرفي، يكشف بوضوح أن (الأميركيين) انتقلوا إلى الخطة باء: التخريب الديبلوماسي وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".

وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على أن "اتهامات الأميركيين بلا أساس"، لافتاً الى أن طهران "ساعدت" السفينتين المنكوبتين و"أنقذت" طاقمَيهما. وأضاف: "اتهام إيران بالحادثين المشبوهين والمؤسفين... هو كما يبدو أبسط ما يمكن أن يفعله (وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو والسلطات الأميركية".