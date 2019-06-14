شكرا لقرائتكم اليابان: بحث الهجوم على الناقلتين في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 15:39

قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم (الجمعة): "إن هجومًا على ناقلتين في خليج عمان هذا الأسبوع سيخضع للنقاش في اجتماع وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين مطلع الأسبوع القادم".وسيُعقد الاجتماع الوزاري لاقتصادات مجموعة العشرين في كارويزاوا شمال غرب طوكيو، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا غرب اليابان يومي 28 و 29 الجاري.



وتعرضت ناقلتان، تُشغل شركة شحن يابانية واحدة منهما، لهجمات في خليج عمان أمس (الخميس). وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران بشأن الهجمات.