الجبير: الجميع يحاول تجنب الحرب إلا إيران ونتشاور مع أميركا والحلفاء حول الرد

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 15:22

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الجميع يحاول تجنب الحرب إلا إيران، مشيراً في حوار له مع شبكة "سي إن إن" الاميركية، إلى أن طهران تواصل الأعمال العدوانية ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة بالصورايخ الباليستية.



وأوضح ألجبير، أن وأوضح ألجبير، أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، وقال: "المملكة في مشاورات مع أميركا وحلفائها حول الخطوة التي يجب الأخذ بها، لأن العالم يجب أن يوصل لإيران رسالة مفادها: أن أعمالها العدوانية وهجومها على السفن التجارية وتوفيرها الصواريخ الباليستية للجماعات الإرهابية مثل الحوثي وحزب الله غير مقبولة، ونريد التأكد من أن أي خطوة يتم اتخاذها ستكون فعالة، وأن على إيران أن تفهم أنه لا يمكن تحمل سلوكياتها". وأتهم الجبير، الإيرانيين بالتصعيد، مشيراً إلى أن تصرفات طهران غير عقلانية، مضيفاً: "يجب أن تقرر إيران إن كانت ثورة أم دولة".



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