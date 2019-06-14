شكرا لقرائتكم قرقاش يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لضمان الامن والاستقرار الاقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 12:57

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بتدخل المجتمع الدولي لضمان صون الامن والاستقرار الاقليمي. وكتب قرقاش في تغريدة لها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقاً على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان ومطار ابها الدولي في السعودية: "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر"

وكان قرقاش أكد وقوف بلاده مع السعودية، وكتب في تغريدة بعد استهداف مطار أبها: "الاعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية الشقيقة يؤكد أصالة موقف الامارات المبدئي بدعم المملكة روحاً وجسداً، نعم، مصيرنا واحد وأمننا ومستقبلنا مشترك، واليوم أفخر مجددا بموقف وطني الإمارات".