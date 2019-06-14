شكرا لقرائتكم السعودية لمجلس الأمن: إجراءات عاجلة لمحاسبة مخطط ومنفذ الهجوم على مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 10:01

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة.



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جاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي مساء أمس (الخميس)، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم، وقال: " بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 حزيران (يونيو) 2019، ضرب صاروخ معاد أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث يعبر منها يوميا الآف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخ من نوع كروز في الهجوم".

وأضاف: "تعمل السلطات في المملكة، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية أسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451، 2452".

وأردف قائلاً: "ستتخذ المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، إضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية".

ودعا المعلمي، في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة وثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.