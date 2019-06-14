شكرا لقرائتكم "التحالف" يسقط 5 طائرات مُسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها وخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 09:51

أسقط تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم (الجمعة)، خمس طائرات من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات من دون طيار (مُسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأوضح المالكي، أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وبيّن العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.