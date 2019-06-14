شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الكويتي: استهداف ناقلتي نفط سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 10:26

دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم (الخميس)، استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.



وقال في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الأولى بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية في نيويورك: "إن الاستهداف يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض من أمن الطاقة في العالم ما يهدد الأمن والسلم الدوليين".

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون مزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم.