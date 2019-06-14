تصادم ناقلة كويتية مع سفينة سنغافورية بميناء في بنغلادش

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الناقلات قالت في بیان، إن "برقان" تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملیة تفریغ شحنتھا بشكل طبیعي وآمن في میناء (شیتاغونغ) ببنغلادیش.
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وأشارت إلى أن الحادث جاء نتیجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة الذي أسفر عن تعرض الناقلة برقان لحادث التصادم البسیط مع باخرة الحاویات (إكسبرس ماھاناندا) والتي تحمل العلم السنغافوري.
وأكدت (الناقلات) أن الحادث لم یتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشریة من جمیع الأطراف وأن الوضع تحت السیطرة إذ إن الناقلة (برقان) حالیا راسیة بأمان على رصیف المیناء البنغلادیشي بإشراف وسلطة المیناء بالتنسیق مع الشركة لضمان سلامة الناقلة وأفرادھا.
وأوضح البيان أن عملیات الشركة لم تتأثر وھي مستمرة في تأدیة خدماتھا الطبیعیة كالمعتاد، وسیتم إجراء التحقیق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعھا واتخاذ كل الإجراءات القانونیة التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتھا.
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