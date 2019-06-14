بلجيكا.. مجلس الدولة يلغي تراخيص تصدير أسلحة للسعودية

ألغى مجلس الدولة البلجيكي (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد)، الجمعة، تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين، أسلحة إلى السعودية.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن سبب الإلغاء هو "عدم الوفاء بمعايير مراقبة تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها"، و"انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".
ويشمل القرار شركتي "FN Herstal" و"CMI" اللتان تقعان في منطقة والونيا البلجيكية.
وكانت تقارير إعلامية كشفت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في حربها باليمن.
وأعلنت حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلا أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.
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