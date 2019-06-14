إصابة 6 متظاهرين فلسطينيين شرقي غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 6 متظاهرين، بينهم مسعف ومسعفة، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان، وصل وكالة "الخليج 365" نسخة منه: "أصيب 6 مواطنين بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع، بينها، مُسعف أصيب بقنبلة غاز في قدمه، ومسعفة أصيبت بعيار مطاطي بالرأس".

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، ووصل وكالة الخليج 365، طبيعة بقية الإصابات.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.