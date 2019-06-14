فقدان 490 تونسياً جراء الهجرة غير النظامية منذ 2011

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

قال وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، إن عدد المواطنين المفقودين جراء الهجرة غير النظامية باتجاه السواحل الإيطالية منذ عام 2011 بلغ 490.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان، الجمعة، خصّصت لأسئلة النواب إلى وزير الداخلية.

وأوضح الفوراتي أن "اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين (أنشئت عام 2015، تضم عددا من الوزارات بينها الداخلية) جرّاء الهجرة باتجاه سواحل إيطاليا، تولّت إعداد قائمة للتونسيين المفقودين، وخلُصت إلى إحصاء العدد النهائي وهو 490 شخصا".

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وأشار أنه "تم الاتصال بأهالي المفقودين قصد إجراء التحاليل الجينية إلا أنه لم تتقدم سوى 242 عائلة بإجراء التحاليل المطلوبة، ويتم التنسيق حاليا مع باقي العائلات من طرف السلطات المعنية".

ومنذ مطلع العام الجاري، أحبطت السلطات التونسية 965 عملية إبحار خلسة، ومنعت 4 آلاف و128 شخصا من المرور إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط، وتم الاحتفاظ بـ438 شخصا مورطا في هذه العمليات، بحسب الفوراتي.

وأحبطت تونس، العام الماضي، أكثر من 2732 عملية اجتياز للحدود، وضبطت أكثر من 11 ألفا و400 في عرض البحر، وتم توقيف 1399 شخصا مورّطا.

ومنذ يناير / كانون الثاني 2011، ازدادت معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظميها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.