وذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، الجمعة، أنه نتيجة لعودة التوتر في منطقة غلاف غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية عزمت على نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة، وذلك على ضوء التصعيد الأمني في اليومين الماضيين في القطاع.
وأفادت القناة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي نشر تلك المنظومة الدفاعية، بعد إطلاق صاروخ، مساء أمس الخميس، من قطاع باتجاه مدينة سيدروت، وإصابة مبنى بشكل مباشر دون وقوع إصابات.
وفي السياق نفسه، زار نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، قطاع غزة، والتقى بقادة حماس، بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وبحثا معا كيفية إدخل الأموال القطرية إلى القطاع، بهدف وضع حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة، وتحسين الأحوال الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب... وقطر في الواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.